Oroscopo 2024, le previsioni di Jupiter segno per segno: come sarà il nuovo anno

Ogni volta che ci si avvicina al nuovo anno, ci si domanda se quello in arrivo sarà migliore. A ventinove anni di distanza dal suo ultimo intervento a Rtl 102.5, Jupiter è tornato e ha annunciato cosa comunicano le stelle. Su suggerimento della conduttrice Federica Gentile, l'Oroscopo 2024 è stato declamato considerando le categorie degli elementi. Si parte con i segni di fuoco. Per l'Ariete sono previsti 12 mesi "gradevoli": "Un anno in crescita, la vostra intraprendenza vi porterà a pensare da vincenti. Vedrete l'espansione della vostra attività professionale. Ci saranno amici importanti e anche l'amore". Per il Leone c'è una strada di rinascita: "Risorgete più forti ed energici, conquistando risultati stabili. Cambiamenti rapidi e improvvisi porteranno belle novità nell'amore e nel lavoro". Il Sagittario dovrà scegliere "la via più lunga" perché "ci sarà molta carne a fuoco e una ventata di freschezza". Il consiglio è quello di essere "meno irascibili".

Ecco quindi i segni di acqua. Il Cancro, dominato dalla luna, quest'anno andrà incontro a "un rilancio per giocare le sue energie e i suoi talenti". La tranquillità "contribuirà alla crescita dell'autostima", amicizie e alleanze aiuteranno a realizzare i cosiddetti "sogni nel cassetto". Lo Scorpione, che sta facendo i conti con una certa incostanza, sarà "molto imprevedibile e affascinante". "La vostra energia sarà propizia e porterà ottimi risultati nel lavoro e nei guadagni", ha assicurato Jupiter. Il consiglio è di "chiarire subito con il partner". I Pesci, un segno doppio, dovranno "brindare a grandi eventi cosmici" perché sono in arrivo "incontri preziosi". Non mancheranno "pace interiore e incrementi monetari".

Jupiter ha quindi parlato dei segni di terra. Il Toro, che è un segno concreto e potente, avrà l'aiuto degli astri nell'avanzare "come dei treni, lenti e inesorabili". Il consiglio è quello di avere "ottimismo, coraggio, spregiudicatezza e meditazione". "Grandi virate" per il segno della Vergine. "Il 2024 vi vuole originali e pronti a mettervi in gioco. Sarete vigorosi e determinati, con un piano alternativo a portata di mano", ha spiegato l'esperto. L'influenza di Plutone, per il Capricorno, durerà ancora un mese e sarà necessaria per "assumere ruoli e incarichi importanti". Non mancheranno "una maturazione personale e le aspettative alte". C'è una certezza: "Non deluderà nessuno, si preparano convivenze e matrimoni".

Per il segno Gemelli "ci saranno traguardi importanti e nuove proposte". Una buona notizia: "Ogni giorno sarà buono e porterà qualcosa di inaspettato". "Dolcissimi sconvolgimenti" per il segno della Bilancia. Venere influirà "nel buon umore e nella voglia di fare". Un suggerimento: "Non siate indecisi". Le occasioni porteranno "eventi fruttuosi alle vostre tasche e vita sentimentale movimentata". Infine, l'Acquario, che avrà il sostegno di Plutone dopo 300 anni, nel lavoro dovrà dare fiducia a tutti per "un ambiente più energico e collaborativo". Jupiter ha raccomandato di "mostrarsi inesorabili" e fissi sull'obiettivo. Previsto anche "un risveglio sentimentale".