Oroscopo 2024, "con il favore di Venere": il segno che fa faville in amore

Amore, lavoro, salute, fortuna: come sarà il nuovo anno per i segni dello zodiaco? L'oroscopo 2024 di Sky Tg 24 arriva in una serie di video che passano in rassegna le previsioni per il nuovo anno. Ecco una sintesi dell'oroscopo del 2024:

ARIETE: 2024 inizia con il favore di Venere, promettendo giorni felici in coppia. Successi e sorprese positive a novembre-dicembre. Sul lavoro, risoluzione di situazioni stressanti e promozione dell'intraprendenza. Finanziariamente, entrate crescenti grazie all'attività, con attenzione a spese inattese a gennaio e settembre-ottobre. L'anno si chiude con successi finanziari oltre le aspettative.

TORO: Giove nel segno per cinque mesi favorisce la comunicazione con il partner. Anno vibrante sul lavoro con nuove opportunità nei primi cinque mesi. In denaro, buoni affari, ma cautela agli investimenti rischiosi. Il 2024 invita a essere proattivi.

GEMELLI: Amore al centro nel 2024, con crescita della passione da febbraio e flirt estivi. Sul lavoro, nuove opportunità da febbraio ad aprile. Periodi combattivi a luglio e agosto, chiarezza a settembre e ottobre, basso profilo a novembre e dicembre. In denaro, cautela nei primi mesi. Da maggio, Giove favorisce guadagni e investimenti, ma Saturno consiglia spese prudenti.

CANCRO: Amore scorrevole e appassionante nel 2024, soprattutto per le prime due decadi. Sul lavoro, opportunità fino a fine maggio. In denaro, controllo finanziario, con Giove che favorisce entrate extra fino a maggio e Saturno che consiglia investimenti oculati.

LEONE: Incomprensioni nelle relazioni per la prima e seconda decade, ma si sbloccano da aprile-maggio. Momenti appaganti in estate. Sul lavoro, pazienza testata fino a maggio, con successi da giugno. In denaro, attenzione alle uscite inaspettate nei primi mesi. Guadagni da investimenti potrebbero essere minori del previsto.

VERGINE: Sfide nelle relazioni, con suggerimenti di cambiamenti da Saturno. Anno complesso sul lavoro, con opportunità fino a maggio. In denaro, Giove aiuta fino a maggio, ma Saturno causa ansia per spese impreviste. Richiede flessibilità e qualche rischio controllato.

BILANCIA: Svolta emozionante nel 2024, con intensità di Venere e Marte a gennaio e febbraio. Giove aggiunge ottimismo da maggio, promuovendo il successo sul lavoro. Finanziariamente stabili all'inizio, ma attenzione alle spese eccessive con l'euforia.

SCORPIONE: Amore animato all'inizio, con difficoltà per le prime due decadi. Miglioramenti nei sentimenti da marzo. Sul lavoro, iniziali sfide seguite da successi da giugno. Finanziariamente, attenzione ai costi e agli investimenti rischiosi, ma miglioramenti da giugno.

SAGITTARIO: Per la prima e seconda decade, attenzione alle sfide nelle relazioni. Serietà cruciale sul lavoro, con cautela finanziaria e mantenimento di un profilo basso per evitare problemi finanziari.

CAPRICORNO: Amore intenso e appassionato nel 2024. Anno positivo sul lavoro con successo e obiettivi raggiunti. Finanziariamente, promette un portafoglio in crescita e opportunità di investimenti e risparmi per il futuro.

ACQUARIO: Altaleni nelle relazioni per le prime due decadi, con miglioramenti da fine maggio. Terza decade cerca libertà sentimentale. Sul lavoro, miglioramenti da giugno, con cautela finanziaria per evitare problemi nella prima parte dell'anno.

PESCI: Prima e seconda decade con una vita amorosa scorrevole fino a maggio, seguita da malumori e insofferenze. Terza decade con buoni rapporti e slanci passionale. Sul lavoro, maggiore serietà richiesta da Saturno, con attenzione ai primi cinque mesi. Finanziariamente, Giove favorisce il conto bancario fino a giugno, con spese e possibili problemi finanziari successivi.