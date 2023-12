Oroscopo 2024, "nulla resterà uguale": i tre segni che cambiano vita

15 dicembre 2023 a

Quali inaspettate rivelazioni ci riserverà l'astrologia nel corso del prossimo anno? A dicembre si entra nel visto pelle previsioni per i segni zodiacali come ben sanno gli appassionati del genere. L'oroscopo 2024 riportato dal settimanale Grazia, che cita il sito oroscopo.it, offre alcune suggestive anticipazioni. Riguardo ai transiti, si spiega che il 2024 non sarà caratterizzato da sconvolgimenti eclatanti: "Plutone camminerà tra Capricorno e Acquario, mentre Giove invece passerà dal Toro ai Gemelli". Questa configurazione apporterà un sostegno significativo a diversi segni, specialmente quelli mobili come Pesci, Vergine, Sagittario e Gemelli, coinvolti in "transiti più impegnativi".

Oroscopo 2024, amore e lavoro: i segni fortunati dell'anno

Per i segni Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario, il 2024 sarà un periodo di autoconfronto, sfide alle proprie paure, autoanalisi e accettazione del mutevole corso della vita: "Tutto cambia e nulla rimane uguale". Condizioni più favorevoli si prospettano per i segni di terra, come Toro e Capricorno, e di acqua, come il Cancro. In sintesi, questi tre segni saranno tra i più fortunati nel corso del 2024. Anche Ariete e Bilancia si troveranno in una situazione positiva, nonostante possano affrontare qualche difficoltà con Plutone in Capricorno, ma godranno di buona fortuna con Giove nei Gemelli. Il Leone potrebbe sperimentare alcune complicazioni a causa di eventi imprevisti e cambiamenti. Infine, l'Acquario e lo Scorpione attraverseranno alti e bassi nel corso dell'anno.