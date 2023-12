Oroscopo 2024, la Top Five della sfortuna: per chi sarà un anno difficile

12 dicembre 2023 a

Il 2023 sta finendo e come ogni anno dicembre è tempo di previsioni astrologiche. Gli appassionati del genere compulsano l'oroscopo 2024 a caccia di indicazioni, sempre da prendere col dovuto disincanto, sui periodi che saranno più fortunati e in cui amore, lavoro, soldi e salute, andranno a gonfie vele (almeno a detta degli astrologi...). Ma per quali segni dello Zodiaco sarà un anno da dimenticare? A fornire alcune indicazioni è Libero che riporta la "Top Five" della sfortuna per il 2024.

Si parte dall'Aquario: per coloro nati sotto questo segno, il 2024 potrebbe rivelarsi un periodo poco favorevole, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario. Pertanto, è consigliabile evitare fin da subito spese impulsive o investimenti poco ponderati, si legge nelle previsioni. Poi c'è la Vergine, influenzata negativamente da Saturno: chi è di questo segno potrebbe trovarsi a confronto con ostacoli nell'espressione dei propri sentimenti ed emozioni. È fondamentale comprendere che la richiesta di aiuto agli altri è essenziale, poiché non tutto può essere affrontato da soli.

Il terzo segno potenzialmente sfortunato è il Sagittario: soprattutto nell'ambito amoroso, potrebbero verificarsi delusioni intense, specialmente se la persona con cui si è potrebbe non essere quella giusta. Gli astri suggeriscono di guardare dentro se stessi per capire il tipo di persona desiderata al proprio fianco. Si prosegue con i Gemelli, anche loro con Saturno contro: i nati in questo segno "potrebbe rivedere alcune decisioni prese in passato per capire se si è trattato di scelte giuste oppure no. Un 2024 in cui chi è dei Gemelli dovrà maturare e lasciare il meno possibile al caso". Infine, il Cancro, ultimo tra i segni che potrebbe affrontare un 2024 non completamente favorevole.