Oroscopo 2024, i segni bollenti: chi farà faville sotto le lenzuola

12 dicembre 2023 a

a

a

Amore e stelle: chi farà strage di cuori e faville sotto le lenzuola nell'anno che verrà? L'oroscopo 2024 di TgCom24 propone un focus proprio su amore, relazioni e sentimenti mentre di avvicina il nuovo anno e fioccano le previsioni astrali per gli amanti del genere, da guardare sempre con un misto di curiosità e disincanto. Ecco una sintesi delle previsioni segni per segno su amore ed eros. Buon 2024.

ARIETE - Nel 2024, l'amore per gli Arieti sbloccherà nuove opportunità grazie a Plutone in Acquario, che favorirà incontri interessanti. Dal mese di maggio, Giove potenzierà le possibilità di socializzare per i single. Tuttavia, Lilith in Bilancia potrebbe portare un calo della libido e aumentare i rischi di tradimento nelle relazioni di coppia, soprattutto dopo giugno.

TORO - L'anno si divide per i Toro, con la prima parte più intrigante in amore grazie a Giove nel Segno, garantendo sicurezza personale. Lilith in Vergine promette situazioni eccitanti, ma nella seconda metà dell'anno si potrebbe cadere nella routine, mettendo a rischio la vitalità della relazione di coppia.

Soldi e lavoro, i tre segni con le tasche piene: chi fa il botto

GEMELLI - Saturno e Nettuno in Pesci richiederanno impegno in diverse sfere della vita, ma Plutone renderà i Gemelli affascinanti. Nel secondo semestre, Giove e Lilith promettono momenti emozionanti e appassionati nella sfera dell'eros.

CANCRO - Con l'uscita di Plutone dal Capricorno, il 2024 promette per i Cancro una liberazione da pesi passati nelle relazioni. Le paranoie svaniranno, e si potrà sentirsi più compresi e amati. Tuttavia, Lilith in Bilancia potrebbe creare scompiglio nella vita domestica nella seconda metà dell'anno.

LEONE - L'ingresso di Plutone in Acquario non è favorevole per i Leone in amore, potendo portare a relazioni con narcisisti o rivelare lati oscuri del partner. Giove in Gemelli, da maggio, potrebbe influenzare le amicizie, trasformandole in amore. La raccomandazione è di affrontare i problemi anziché evitarli.

VERGINE - Con Saturno e Nettuno in opposizione dai Pesci, le Vergini oscilleranno tra immaginazione romantica e atteggiamento critico. L'attrazione sarà verso persone più mature, e Lilith renderà la sfera sessuale favolosa fino a giugno.

"Nuova fase", chi inizia l'anno col piede giusto: i segni fortunati

BILANCIA - Plutone in Acquario promette passione e relazioni coinvolgenti per le Bilance. Giove in Gemelli, da maggio, favorirà fughe romantiche e incontri con stranieri, generando forti attrazioni.

SCORPIONE - Saturno in Pesci assicurerà stabilità nelle relazioni a lungo termine, ma Plutone in Acquario potrebbe causare malcontento nelle convivenze premature o mancanza di approvazione familiare.

SAGITTARIO - Saturno e Nettuno creeranno sfide post-separazione. Plutone spingerà verso nuove avventure leggere, ma da maggio, Giove renderà gli incontri meno entusiasmanti, richiedendo realismo.

CAPRICORNO - Senza Plutone nel Segno, i Capricorni potranno sperimentare l'amore appassionato grazie a Giove fino a maggio. Lilith, dal giugno, porterà tensioni e gelosie nella vita amorosa.

Simon & the Stars: come sarà il 2024? Per ogni segno un film

ACQUARIO - Plutone renderà gli Acquario irresistibili nel 2024. In coppia, si raggiungerà un'intesa erotica eccellente, potenziata ulteriormente da Giove e Lilith da maggio a giugno.

PESCI - Nettuno farà sognare i Pesci nel 2024, ma Saturno garantirà scelte sagge e ponderate, specialmente per i single. Giove, da maggio, ritarderà alcune convivenze.