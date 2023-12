Meteo, la polemica di Giuliacci: "Perché vi prendono in giro"

13 dicembre 2023 a

Quanto freddo farà a gennaio? Difficile dirlo con certezza. Soprattutto ora. A gennaio mancano ancora due settimane e non si può fare una previsione così a lungo termine. Per questo sul sito meteogiuliacci.it si può leggere l'esortazione a non cascarci così facilmente.

"E' vero che quest'inverno sarà diverso da quelli precedenti ma non possiamo assolutamente dire che arrivi il gelo da est, si legge sul sito di Giuliacci. Poi il riferimento diretto è al vento che arriva dalle steppe siberiane. "Chi dice che nel prossimo mese arriverà il Buran di nuovo sta commettendo una sciocchezza". La posizione del sito è netta. Il motivo è scientifico e risiede nel fatto che alle nostre latitudini l'ondata di gelo arriva dalla porta della Bora.