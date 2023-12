Meteo, quando scatta "il cambiamento". Sottocorona: "Precipitazioni consistenti"

12 dicembre 2023 a

Come ogni mattina, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo in diretta su La7. Stando alle parole dell'esperto, almeno per la giornata di oggi, la situazione non sarà molto diversa da quella già descritta in precedenza. Ma capiamo che tempo ci aspetta. "Quelle nuvole che abbiamo visto a Ovest vengono dall'Atlantico e non portano aria fredda, ma nuvole e qualche precipitazione, sempre debole, c'è stata ieri e, in qualche modo, ci sarà anche oggi": così ha esordito il meteorologo, ospite nello studio di Omnibus, il programma mattutino di politica e di attualità.

Anticiclone prima di Natale, ma occhio al "Freezing Effect": cos'è

Oggi "si ripete quello schema dei fenomeni piuttosto intensi al di là dell'arco alpino. Sull'arco alpino le precipitazioni ovviamente nevose. Quest'area che arriva dall'Atlantico è anche piuttosto attiva sulla Francia e sulla Svizzera". Diversa, però, la situazione nella penisola italiana. Sottocorona ha ribadito che "anche oggi prevale il colore verde chiaro", il che vuol dire che "qualche precipitazione più consistente ci sarà sull'Appennino". Per domani è previsto "un cambiamento". Il motivo? "Su gran parte del Nord, del Centro e del Sud, le precipitazioni ci sono: sono estese e consistenti", ha assicurato l'esperto. Giovedì inizierà "ad attenuarsi quello che domani si farà sentire al Nord, Resta invece tutto il Centro e tutto il Sud con una forte instabilità", ha concluso il meteorologo.