Meteo, Giuliacci anticipa il meteo di Natale: dove arriva la neve

Natale si avvicina a grandi passi. e tutti ci chiediamo che tempo farà da qui fino ai giorni delle feste. A svelarcelo è proprio il meteorologo Mario Giuliacci che sul sito meteogiuliacci.it e sul relativo canale YouTube pubblica un video in compagnia dell'assistente Elisa in cui anticipa le condizioni meteo che dovremo aspettarci prima di Natale.

"Da qui fino a Natale ci saranno tre distinti periodi - spiega Mario Giuliacci - Il primo tra mercoledì 13 e venerdì 15 quando arriverà una perturbazione atlantica che porterà piogge al centro-sud e nevicate sulle Alpi di confine fino a fondo valle e nevicate anche su Abruzzo e Molise oltre i 1.500 metri. Poi tra il 16 e il 20 dicembre arriverà l'anticiclone delle Azzorre. Quindi bel tempo, temperature in lieve rialzo e non farà freddo come in questi giorni ma ci saranno gelate nelle prime ore del mattino. Quindi bel tempo e nebbie, quindi attenzione alle nebbie. Poi tra il 20 e il 25 dicembre ci sarà una fase ancora atlantica. Arriverà una perturbazione ancora atlantica che porterà piogge su gran parte dell'Italia e porterà nevicate sia sulle Alpi che sulle regioni appenniniche. In pianura non è prevista la neve. Quello scordatevelo".