Filippo Turetta può ottenere l'infermità mentale? Il "profilo" dello psichiatra forense

12 dicembre 2023 a

a

a

Un delitto premeditato con attenzione, circostanza che stride con una "personalità borderline" che di norma agisce "d'impulso". A fornire un profilo sommario di Filippo Turetta, in carcere a Verona accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è Enrico Zanalda, presidente della Società di psichiatria forense. Secondo lo psichiatra "Turetta non è uno psicotico", si legge in un'intervista al Messaggero che in parte contrasta le dichiarazioni allo stesso quotidiano di Roberta Bruzzone, criminologa, che aveva definito lo studente veneto una "personalità narcisistica patologica", e nel dettaglio un "covert passivo aggressivo".

Turetta e la verità su Giulia dagli interrogatori degli psicologi

Zanalda afferma dunque che Turetta non è uno psicotico ma "è una persona che (se viene accertato) ha un disturbo di personalità". Può ottenere l'infermità di mente? "Sono diventati rilevanti dal punto di vista della capacità di intendere e di volere dopo il 2005, con la famosa sentenza Raso della Suprema Corte. La Cassazione ha ritenuto di poter applicare l'articolo 89 c.p. (ndr, vizio di mente), ovvero che la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata per un soggetto a cui era stato diagnosticato un disturbo di personalità. Precedentemente non veniva considerato sufficiente per poter applicare l'articolo 89 c.p.", spiega l'esperto forense. Secondo Zanalda siamo di fronte a un delitto caratterizzato da una "premeditazione importante", e il numero elevato di ferite trovate sul corpo della vittima, effetto di una ventina di coltellate, non è dovuto a un raptus ma alla tipicità dei "delitti passionali". Secondo l'esperto forense è probabile che ora ci sarà un incidente probatorio per cristallizzare come prova l'accertamento psichiatrico. Si tratta di un esame non ripetibile a cui la difesa ha diritto a partecipare con un consulente tecnico di parte.

"Patriarcato? Stro***ta anche se lo dice Cecchettin": Cruciani toglie il freno

C'è poi il caso degli incontri con gli psicologi che Turetta aveva fatto prima dell'omicidio. Saranno ascoltati dagli inquirenti, ma c'è il nodo del segreto professionale. Lo psicologo "può chiedere di essere sollevato dal decreto professionale. Da chi? Dall'interessato o dal giudice. Ma se Turetta si oppone, allora bisogna vedere come sarà interpretata la norma", spiega lo psichiatra.