Meteo, "eventi molto intensi". Flusso atlantico, Sottocorona: dove peggiora il tempo

"Alcune zone nuvolose sull'Italia ma al momento di piogge". Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona lunedì 11 dicembre fornisce le previsioni meteo per i prossimi giorni. Le precipitazioni interessano soprattutto nord e centro-ovest, mentre nuvole più minacciose incombono sulla Francia e sul vicino l'Atlantico. La loro strada, almeno in teoria, "passa" per l'Italia. La previsione per la giornata di oggi riporta a sud "più schiarite che nuvole e qualche debolissima pioggia sulle regioni", spiega l'esperto. "Sono giornate grigie in cui la quantità eventuale di precipitazione è veramente minima", afferma Sottocorona. Parliamo di pioviggini al nord e precipitazioni solo sulle zone alpine, anche se al di là del confine ci sarà forte maltempo e qualcosa potrebbe arrivare anche da noi in termini di neve e piogge.

Martedì 12 dicembre "si mantiene su gran parte dell'Italia una situazione simile, giornate un po' incerte e grigie senza precipitazioni particolarmente consistenti", spiega il meteorologo. Restano i forti fenomeni al di là dell'arco alpino, un "flusso realmente perturbato che però non valica le Alpi almeno fino a martedì, perché mercoledì qualcosa sicuramente riesce a entrare". Quindi per mercoledì 13 dicembre è previsto un "peggioramento al Nord, a parte le zone del Piemonte che potrebbero essere protette dall'arco alpino, mentre il resto del Nord ha precipitazioni consistenti in qualche caso anche molto forti" che diventano in "moderate sulle zone interne del centro e nel versante tirrenico. Temperature minime in lieve salita al centro-sud, nell'insieme non molto basse per il periodo.