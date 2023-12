Meteo, l'"anticiclone di Natale" travolgerà l'Italia? Giuliacci: la verità

09 dicembre 2023 a

Sebbene nelle ultime settimane il freddo abbia iniziato a farsi sentire tanto da costringere le colonnine dei termometri a scendere drasticamente, c'è già chi parla del ritorno del caldo e di temperature anomale a dicembre. A fare chiarezza è il team del colonnello Mario Giuliacci, che, oltre a precisare che con largo anticipo è impossibile offrire una valutazione meteo attendibile al 100%, ha anche ricordato che registrare la mancanza del freddo non sarebbe altro se non confermare una tendenza iniziata già da anni. Potrebbe arrivare il famoso "anticiclone di Natale"? Questa è la domanda che attanaglia la testa di molti italiani.

