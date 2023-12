Meteo, Sottocorona mette in guardia: "Non sarà una cosa buona"

10 dicembre 2023 a

In queste ore sta nevicando soprattutto nelle zone alpine. Ma nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire e questo provocherà il forte rischio valanghe. Ne parla Paolo Sottocorona nel suo intervento nel corso del TgLa7 di domenica 10 dicembre. Vediamo nel dettaglio dove ci sarà l'allerta massima.

"Per quanto riguarda le temperature la situazione vedrà una diminuzione soltanto a nord-ovest - spiega Sottocorona - Ma ci sarà un aumento anche a sud e nelle zone alpine. E questa non è una cosa buona perché ci sarà il rischio valanghe. Infatti la linea dello zero termico a 1.500 metri sta progressivamente salendo verso nord e questo vuol dire che le temperature continueranno a salire anche nelle prossime ore. In tre giorni aumenteranno anche di quattro gradi. Tra domenica e lunedì piogge deboli su Toscana, Umbria e basso Tirreno. Martedì il tempo sarà ancora molto incerto".