Meteo, neve a quote basse? Giuliacci spiazza i sognatori: "Maltempo ma..."

08 dicembre 2023 a

a

a

L'arrivo del freddo ha fatto sperare nell'arrivo della neve. Molti hanno infatti sognato di vedere presto le città italiane imbiancate. Tuttavia, a fare chiarezza sono intervenuti gli esperti di meteogiuliacci.it . "Nonostante gli assaggi degli ultimi giorni, l'inverno non sembra voler portare affondi decisi e poderosi, per cui il freddo anche nei prossimi gironi non sarà intenso e la neve faticherà quindi a spingersi a quote molto basse": questa la premessa del team del colonnello Mario Giuliacci. Ma cosa ci aspetta?

"Tutto si ferma". Sottocorona, sorpresa per il Ponte dell'Immacolata

Stando alle più aggiornate proiezioni dei modelli previsionali, "una nuova perturbazione è già in avvicinamento all'Italia, dove arriverà alla fine di sabato, quando riporterà il maltempo su gran parte del Nord". Tornerà quindi anche la neve? Questo è l'interrogativo che molti si stanno ponendo. "Tra la sera e la notte di sabato ci sarà occasione per nuove nevicate, che però rimarranno confinate sulle zone alpine al di sopra di 1000-1500 metri, perché la perturbazione trascinerà sull'Italia aria relativamente più mite, che smorzerà un po' del freddo degli ultimi giorni", hanno spiegato i meteorologi.

"Pattern molto anomalo". Giuliacci avverte: cosa ci aspetta a dicembre

Nella giornata di domenica, invece, la perturbazione, "scivolando lungo la Penisola, porterà moderato maltempo anche al Centro e al Sud, ma si tratterà prevalentemente di pioggia, con qualche fiocco solo sulle vette appenniniche più alte. Poi la prima parte della settimana trascorrerà piuttosto tranquilla, con giornate che, sebbene nel complesso nuvolose, risulteranno per lo più asciutte e miti per il periodo, caratterizzate da un generale rialzo termico", hanno continuato. Quanto durerà la tregua? Almeno in base alle proiezioni attuali, "per giovedì 14 arriverà un'altra perturbazione".