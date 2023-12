Meteo, "pattern anomalo". Giuliacci: cosa ci aspetta a dicembre

08 dicembre 2023 a

a

a

Un "pattern anomalo" in vista? A svelare le ultime novità del meteo sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che indicano le tendenze per i prossimi 10 giorni. "Il pattern atmosferico europeo cambierà ancora una volta e, permetteteci di dirlo, decisamente in peggio", scrivono gli esperti. Come proseguirà il mese di dicembre? Le proiezioni partono dal 13 dicembre, la giornata di Santa Lucia, caratterizzato dall'influsso su ampie zone dell'Europa di un "potente anticiclone africano che bloccherà a lungo le perturbazioni", si legge sul sito MeteoGiuliacci . Tuttavia l'Italia non sarà direttamente coinvolta dall'anticiclone, perché "refoli di aria fredda e umida da nord-est" si inseriranno al Centro-Sud. Se queste tendenze venissero confermate, avremmo precipitazioni in queste regioni ma non in quelle del Nord-Ovest.

Sottocorona smonta la "sciabolata artica": la verità sulle previsioni

Bene? Non propio. La chiusura della "porta atlantica" porterebbe una "pessima conseguenza" per i territori che necessitano di tale regime per le piogge: ossia il Nord Ovest, le regioni centrali tirreniche e parte della Sardegna. Come detto siamo nel campo delle proiezioni. Tuttavia un partner di questo tipo, se dovesse verificarsi, potrebbe durare a lungo.