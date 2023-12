Meteo, "tutto si ferma". Sottocorona, sorpresa per il Ponte dell'Immacolata

08 dicembre 2023 a

Tanti Italiani sono partiti per il ponte dell'Immacolata: quali sono le previsione meteo per questi giorni? Paolo Sottocorona nel corso del Tg di La7 ha spiegato che c'è una "perturbazione molto ben strutturata" sul vicino Atlantico, che "comincia a interessare il nord Italia con una certa nuvolosità". In un primo tempo si credeva che avrebbe investito tutto il paese, in realtà le previsioni aggiornate indicano che venerdì 8 dicembre avremo precipitazioni concentrate sulle regioni settentrionali. I fenomeni più forti sono previsti su Liguria, Corsica, Sardegna, mentre nella Francia meridionale c'è "fortissimo maltempo".

Ma sabato 9 dicembre "tutto questo si ferma, la previsione per domani vede sì qualche pioggia, su Sardegna e Liguria, ma parliamo di pioggia molto debole e tempo appena incerto", spiega il meteorologo. Domenica 10 dicembre la situazione continua su questo binario. Anzi, qualche pioggia in meno "e tutto relativamente tranquillo". Dal punto di vista delle temperature, minime in discesa.