La Spezia, donna trovata senza vita. Il marito: "Volevamo farla finita insieme ma..."

È stato fermato dopo poche ore di ricerca in Lunigiana, al confine tra Liguria e Toscana, Alfredo Zenucchi, 57 anni, marito di Rossella Cominotti, 53enne ritrovata senza vita questa mattina all’interno di una stanza d’albergo a Mattarana, frazione del comune di Carrodano, ai piedi della Val di Vara nel territorio della provincia della Spezia. L’uomo aveva lasciato da poco l’hotel nel quale era arrivato insieme alla donna, quando è stato effettuato il ritrovamento da parte del personale di servizio della piccola struttura che si affaccia sull’Aurelia, nel tratto della statale che si arrampica nell’entroterra verso il passo del Bracco. Scattato l’allarme, sono partite anche le ricerche del 57enne che si era allontanato a bordo della sua auto, e che è stato ritrovato poche ore dopo in Lunigiana, fermato dai carabinieri di Pontremoli a un posto di blocco, uno dei tanti predisposti per le ricerche sul territorio della provincia e anche oltre i confini liguri.

La coppia di lombardi si era allontanata da Bonemerse, paesino del cremonese nelle vicinanze del quale i due gestivano un’edicola. Come riportato da alcuni quotidiani locali, l’allontanamento risalirebbe a circa due settimane fa, contestuale all’improvvisa chiusura del negozio. Negli ultimi giorni erano stati diramati anche alcuni appelli via social perché i due risultavano irreperibili. Ancora da chiarire lo scenario intorno alla vicenda, il 57enne si trova ora in stato di fermo presso il comando dei carabinieri della Spezia dove in queste ore sarà sentito dagli inquirenti. "Volevamo farla finita. Prima dovevo uccidere lei, poi mi sarei tolto la vita io. Ma alla fine non ce l’ho fatta". L’avrebbe detto nel corso dell’interrogatorio Alfredo Zenucchi. Per uccidere Rossella Cominotti sarebbe stato usato un rasoio, ritrovato dai carabinieri di La Spezia sul luogo del delitto. Restano però ancora da chiarire i motivi del progetto di omicidio-suicidio.