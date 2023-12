Filippo Turetta: "Poco alcol e niente uova". I vocali sulla festa di Giulia Cecchettin

08 dicembre 2023 a

a

a

Un rapporto malato, reso impossibile dalla possessività di Filippo Turetta. Nuovi elementi su quanto ha preceduto il femminicidio della 22enne Giulia Cecchettin emergono dalle chat diffuse da Chi l'ha visto?, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. Per esempio il controllo che lo studente di Vigonovo, in carcere accusato di omicidio, voleva sulla festa della giovane nonostante il rapporto fosse finito mesi prima. Gli amici, come da tradizione nelle università, avevano preparato un disegno goliardico, una caricatura di Giulia. Nel disegno appariva con il suo orsacchiotto, quaderni, penne, caramelle e una tazza. Filippo interviene con un audio: "Ho visto tutti i dettagli che abbiamo raccolto per la caricatura — osserva—, ma ci sono un paio di cose che non saprei come dire... ma a Giulia non piacciono le tisane. Per quello che ne so non le beve. Non le ha mia bevute. Anzi per lei sono l’acqua sporca...". Poi si intesta alcune considerazioni: "Per quello che so, che ha detto quando ne abbiamo parlato, perché anche lei non ha le idee chiare al riguardo... Poi dobbiamo considerare che sarà fra tre o quattro settimane, quindi sarà freddino, perché sarà a fine novembre... Poi mi diceva, comunque, che è un evento che succede una volta nella vita e quindi speciale... Quindi qualcosa di divertente, tipo coriandoli sì, anche farina sì... poi cose più pesanti, tipo uova, tendenzialmente è no", sono le parole di Filippo riportate dal Corriere della sera.

“Filippo era freddo. Quelle urla forsennate…”. Cosa confessa il papà di Giulia

Ha da ridire anche sulle bevande: "Poi per il bere anche lì qualcosa di non eccessivo per quanto riguarda l’alcol. Perché poi rischia il mal di testa forte, poverina". "Qualcuno aveva detto di farle tenere in mano l’accendino mentre l’accendeva. Non mi sembra una roba così speciale o caratteristica, anzi non lo metterei questo dettaglio... secondo me un’idea è farle tenere con un braccio Djungelskog (l'orsacchiotto, ndr) e l’altro braccio farlo stare senza niente in mano", diceva Turetta nei vocali diffusi. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle, settimane fa, rilasciate dal ristoratore dove lui e Giulia si erano recati per organizzare il rinfresco. A detta dell'uomo, parlava solo lui, come se fosse il festeggiato o comunque il fidanzato. Anche se il rapporto sentimentale si era chiuso da tempo.