La Spezia, donna trovata senza vita in un albergo: "Ferite profonde". Fermato il marito

Della coppia non si avevano notizie da oltre 12 giorni. Attraverso alcuni post pubblicati sui social network, i familiari hanno ripetutamente chiesto aiuto per ritrovarli: "Dateci una mano. I telefoni non ricevono più nemmeno Whatsapp e chiamate. Grazie a chi ci darà una mano a ritrovarli. In famiglia c’è molta paura". La donna si chiamava Rossella Cominotti, 53 anni, ed è stata trovata morta, probabilmente uccisa, questa mattina in un albergo a Mattarana, nel comune di Carrodano, in provincia di La Spezia. Insieme al marito Alfredo Zenucchi, 57 anni, gestivano da circa un anno l’edicola di Bonemerse, vicino Cremona. L’uomo, che era stato visto l’ultima volta su una Citroen C3 bianca, dopo ore di ricerche in Lunigiana, è stato fermato. Sul corpo della donna gli investigatori avrebbero riscontrato profonde ferite provocata da un’arma da taglio.