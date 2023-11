Prezzi benzina, self service mai così basso nel 2023. Sorrisi pure sul diesel

30 novembre 2023 a

Mentre prosegue il saliscendi delle quotazioni dei prodotti raffinati (ieri di nuovo in calo nonostante il balzo del Brent verso gli 83 dollari), continuano a scendere i prezzi dei carburanti praticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Staffetta Quotidiana segnala infatti come Tamoil abbia ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Le medie dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborati dalla Staffetta e da Quotidiano Energia, vedono un prezzo medio praticato della benzina in modalità self che tocca il nuovo minimo dell’anno portandosi a 1,809 euro/litro (1,810 la rilevazione precedente). Il diesel self service è a 1,784 euro/litro (-3, compagnie 1,787, pompe bianche 1,778). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,952 euro/litro (rispetto a 1,953), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,886 e 2,022 euro/litro (no logo 1,863).

La media del diesel servito è 1,928 euro/litro (1,930 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,864 e 1,999 euro/litro (no logo 1,836).Il Gpl servito è a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,710), metano servito a 1,456 euro/kg (invariato, compagnie 1,457, pompe bianche 1,456), Gnl 1,429 euro/kg (invariato, compagnie 1,432 euro/kg, pompe bianche 1,426 euro/kg).