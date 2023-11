Luce e gas, nessuna proroga al prezzo calmierato nella bolletta

Leonardo Ventura 28 novembre 2023 a

a

a

A pochi giorni dall’approvazione definitiva in Parlamento del decreto varato nello scorso mese di settembre, il Consiglio dei ministri vara un nuovo dl Energia. Avanti sulle rinnovabili e sulla decarbonizzazione delle aziende gasivore ed energivore. Avanti sull’approvvigionamento, con la norma che sblocca i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle. Non c’e la proroga del mercato tutelato, ma non è una novita: il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, lo aveva anticipato la scorsa settimana, parlando di uno spacchettamento degli utenti, in modo da tutelare i fragili. Il titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo rivendica però lo sforzo fatto per un decreto che definisce «molto variegato», con una serie di misure riconducibili a «una solida e pragmatica visione energetica». Si liberano, scandisce, «le grandi potenzialità del Paese», per renderlo «riferimento nel Mediterraneo sulle rinnovabili».

Video su questo argomento Trasporti, Pichetto "Da Ue impegno a valutare soluzioni su Ets"

Il provvedimento vale 27,4 miliardi di investimenti: «Vogliamo sostenere famiglie e imprese, per renderle ancor più protagoniste di una transizione bilanciata e realistica», spiega Pichetto. C’è il sostegno all’eolico offshore nel Mezzogiorno, con l’individuazione di due porti del Sud per sviluppare investimenti nel settore, funzionali a ospitare piattaforme galleggianti, da individuare dopo le manifestazioni di interesse. Si sostengono i settori produttivi impegnati nel percorso di decarbonizzazione, «fornendo ad esempio importanti risposte per migliaia di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas», afferma Pichetto.

Al via anche un nuovo studio per valorizzare la filiera della cattura e stoccaggio di carbonio. Per accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili verso gli obiettivi 2030, si spingono le Regioni a realizzare impianti fotovoltaici in aree idonee con un fondo per opere compensative. Il fondo, per Regioni e Province Autonome, ammonta a 350 milioni l’anno fino al 2032.

Video su questo argomento Nucleare, Fratin: "Sarà la tecnologia a offrire la soluzione" TMNews

Il provvedimento adotta poi un sistema di incentivazione a installare impianti a fonti rinnovabili rivolto a circa 3.800 imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile, che potranno vedersi anticipare dal GSE gli effetti della realizzazione di questi impianti, da restituire nei successivi venti anni.«Approviamo inoltre una norma per considerare di pubblica utilità indifferibili e urgenti, le opere per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquido on-shore, nonché le infrastrutture connesse: una norma importante per impianti come Porto Empedocle e Gioia Tauro», precisa. Avanti anche sul geotermoelettrico e sul bioetanolo, sul teleriscaldamento.Un portale digitale raccogliera dati e informazioni sullo sviluppo della rete elettrica nazionale. Gli enti territoriali potranno infine autocandidarsi a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.