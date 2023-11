Meteo, gelo e neve anche nella prima settimana di dicembre. Che tempo farà all'Immacolata

30 novembre 2023 a

La fine di novembre ha portato un repentino cambiamento climatico in Europa, con l'arrivo di masse d'aria artica che hanno reso la mattina di domenica 26 una delle più fredde degli ultimi anni per questo mese. Questa gelida situazione è stata generata dallo spostamento degli anticicloni, ora posizionati sia sul Nord Atlantico che verso la Groenlandia, consentendo al lobo del vortice polare artico di estendersi sull’Europa. L'influenza di questa configurazione meteorologica si prospetta prolungata, portando un'ondulazione di gelo e neve anche nei primi giorni di dicembre. La nostra Penisola non sarà immune da questa incursione climatica, poiché si prevede un'interferenza tra l'aria fredda artica e quella oceanica, con conseguenti precipitazioni. Al Nord, ci si aspetta neve a quote basse, mentre in generale si prevedono temperature al di sotto della media.

Ma in particolare che tempo farà l’8 dicembre? Nel giorno della Festa dell’Immacolata, che dà il via ad un ponte lungo per gli italiani, il clima non sarà dei migliori. Secondo il sito del Messaggero sul nord-ovest sono previste piogge di forte intensità in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, coperto con neve moderata o forte sulle Alpi centrali. Al nord-est invece il cielo sarà coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, coperto con pioggia moderata altrove. Si passa poi al centro Italia: piogge di forte intensità sulla dorsale toscana, coperto con pioggia moderata sul resto del versante tirrenico. Su quello adriatico coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia moderata sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Ecco invece il meteo al sud. Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale campana, coperto con pioggia moderata sulle pianure e sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale calabra. Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Ed infine quello di Sicilia e Sardegna: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, coperto con pioggia moderata sulle zone interne sarde, coperto con pioggia debole altrove.