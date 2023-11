Meteo, la "combinazione" scatena la neve. Sottocorona: "Anche a quote basse"

30 novembre 2023 a

"Sono arrivate quelle nuvole che ieri avevamo visto affacciarsi dall'Atlantico": con questa frase Paolo Sottocorona ha diffuso, in diretta su La7, il nuovo bollettino meteo. Che tempo ci aspetta? L'esperto è chiaro e sottolinea la presenza di "molte precipitazioni al Nord", meno al Centro, molto meno al Sud. Ma capiamo nel dettaglio qual è l'attuale situazione meteorologica e quali gli scenari venturi. Oggi "precipitazioni estese, almeno moderate" si registreranno al Nord, fino a diventare "intense" tra Liguria e alta-Toscana. Un dettaglio da rilevare è, però, il fatto che non si tratta di "aria fredda dall'Atlantico, ma al Nord c'era aria fredda che stazionava".

Sono attese dunque "nevicate anche a quote basse, non portate dalle precipitazioni ma dalle temperature del Nord". Sottocorona ha spiegato meglio: "L'Atlantico ci ha messo le precipitazioni e il Nord le temperature: è questa la coincidenza". "Piogge moderate anche al Centro, soprattutto sulle zone interne, molto meno al Sud", ha continuato. Per la giornata di domani è prevista un'intensificazione del maltempo "soprattutto al Nord" perché "si estende la zona con precipitazioni e va a prendere le zone alpine, gran parte della Lombardia, del Trentino Alto Adige e del Veneto con fenomeni molto intensi. Maltempo marcato". "Al Centro resta qualche pioggia. Assenti invece al Sud", ha aggiunto l'esperto.

Sabato ci sarà una "tendenza all'attenuazione sul Nord-Ovest. Fenomeni ancora molto forte sul resto del Nord. Moderate le piogge al Centro e molto deboli al Sud". Per quanto riguarda le temperature, invece, esse sono "molto basse" al Nord, "qualche leggero rialzo" al Centro, ha concluso il meteorologo.