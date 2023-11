Giulia Cecchettin, spuntano gli ultimi messaggi con il fratello Davide: "Spero di..."

28 novembre 2023 a

a

a

Filippo Turetta ha ammesso l'omicidio di Giulia Cecchettin, confermando quanto riferito alla polizia tedesca dopo l'arresto effettuato in un'autostrada vicino Lipsia. L'accusato, con dichiarazioni spontanee al gip, ha confermato di essere stato lui a uccidere l'ex fidanzata. La storia della giovane, scomparsa in un sabato qualsiasi e poi ritrovata senza vita in un canalone, continua a fare rumore. Se la sorella della vittima, Elena, fin dall'inizio ha parlato ai microfoni di molte trasmissioni, più riservato è stato il fratello minore di Giulia, Davide.

“Ha pianto e poi...”. Cosa ha detto e quanto è durato l'interrogatorio di Turetta

“I love you, susumina”, ha scritto su Instagram, pubblicando una foto della sorella mentre abbraccia un grande orso di peluche marrone. Lo scatto, con una dedica semplice ma ricca di dolore, ha fatto il pieno di like e il profilo del ragazzo è stato inondato dai commenti di tantissimi utenti: "Non verrà mai dimenticata, ha fatto un rumore immenso. Che il mondo possa riempirti di amore Davide", "Non vi conosciamo direttamente, ma io e la mia famiglia vi siamo vicini, come tutta l'Italia", "Difficile oggi essere padre di due figlie senza preoccuparsi in modo terrificante di cosa potrebbe accadere loro con così brutale e disarmante facilità": sono questi alcuni degli sfoghi apparsi sul profilo di Davide.

“Sono stato io”. Turetta crolla davanti al giudice: la confessione sull'omicidio

Nelle storie fissate sulla sua bacheca, il fratello minore di Giulia ha postato prima la frase: "Verrai con me da Calcutta, vero?", alludendo al concerto del cantante di Latina a cui, probabilmente, i due volevano andare insieme, e poi gli ultimi, strazianti messaggi con la sorella. “Spero di non averti svegliato. Sono andata a prendere l’autobus per andare a fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene”, gli aveva scritto Giulia. Davide, poco dopo, aveva risposto così: “Grazie amore, anche io tanto”.