Giulia Cecchettin, la confessione di Filippo Turetta davanti al giudice: “L'ho uccisa io”

28 novembre 2023 a

a

a

Filippo Turetta ha ammesso l'omicidio di Giulia Cecchettin, confermando le ammissioni già rese alla polizia tedesca dopo l'arresto effettuato in un'autostrada vicino Lipsia, evento che ha messo fine alla fuga durata diversi giorni dopo l'abbandono del corpo della vittima in un canalone vicino il lago di Barcis in Friuli. L'accusato, con dichiarazioni spontanee al gip, ha quindi confessato l'uccisione dell'ex fidanzata. "Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ritenuto giusto rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca", la ricostruzione di Giovanni Caruso, l'avvocato di Turetta, dopo l'interrogatorio iniziato questa mattina alle 10 e terminato dopo circa mezz'ora. Turetta, filtra dal carcere di Verona dove è andato in scena il faccia al faccia col gip, si è messo a piangere e ha lasciato la stanza dell'interrogatorio in lacrime. Nel carcere veneto il giovane è stato interrogato dalla gip Benedetta Vitolo alla presenza del pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo.