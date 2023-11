Meteo, c'è il cambio di passo. Sottocorona avverte: "Torna il maltempo"

25 novembre 2023 a

Un weekend di tregua, che si è aperto all'insegna di una certa stabilità. Ma Paolo Sotocorona, che come ogni mattina ha diffuso in diretta su La7 le ultime previsioni, ha avvisato: all'inizio della prossima settimana tornerà il maltempo. Le piogge senza dubbio "tornano un po', soprattutto sul versante adriatico". Attese dunque "precipitazioni moderate che, seppur molto isolate, potrebbero anche essere intense". "Un tempo molto instabile" lo ha definito l'esperto.

"Al Sud qualche pioggia anche moderata", ha continuato il meteorologo. Il motivo? Le conseguenze della bassa pressione che abbiamo avuto nei giorni scorsi, che abbiamo ancora e che "è ancora abbastanza attiva". Al Nord, invece, ancora "cielo sereno o poco nuvoloso". Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, si attenuerà il maltempo sulle zone del medio-Adriatico. Sottocorona, però, ha sottolineato: "Qualche pioggia, il grigio di qualche nuvola si riaffaccia al Nord, sull'Appennino tosco-emiliano, qualche nuvola sul Tirreno".

Cambio di passo previsto per la giornata di lunedì. "Torna il maltempo dopo la pausa. Torna il tempo instabile": questo l'avviso dell'esperto. Dove colpirà ancora? "In parte il Nord, con fenomeni non intensi, e riprende molto bene il Centro, con fenomeni anche intensi, marcati", ha spiegato Sottocorona. In particolar modo, ad aprire l'ombrello saranno gli abitanti dell'Umbria e quelli del Lazio. Le temperature minime saranno "sempre molto basse a Nord e sono scese al Centro", ha concluso.