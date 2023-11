Meteo, Giuliacci anticipa la neve in pianura: "Dove e quando arriva"

24 novembre 2023 a

La colata artica che era stata annunciata dai meteorologi è arrivata alle nostre latitudini con grande puntualità. Il crollo termico previsto per il prossimo weekend ha già iniziato a far sentire i suoi effetti. Ma non è ancora finita qui. Fino al Ponte dell'Immacolata le ondate di gelo saranno continue e avranno conseguenze importanti anche alle quote più basse. Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto sul sito meteogiuliacci.it .

Secondo gli esperti, le condizioni favorevoli per la neve in pianura ci saranno tutte: anche a bassa quota, infatti, si formerà quel "cuscino freddo" che potrebbe tradursi in fiocchi bianchi a bassa quota. Ma dove saranno possibili le nevicate? Le aree più probabili potrebbero essere PIemonte e Lombardia occidentale. "Sussisteranno le condizioni idonee allo sviluppo di possibili nevicate fino a quote bassissime da qui al ponte dell'Immacolata", assicurano gli esperti di Giuliacci.