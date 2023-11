Piazzapulita, blackout in diretta: "Che succede?". E Formigli non si tiene

23 novembre 2023 a

Fuori programma a Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli giovedì 23 novembre su La7. Un blackout in diretta ha spiazzato pubblico, ospiti e conduttore. Si parla della discussione sul patriarcato dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, con la premier Giorgia Meloni che ha replicato ai commenti di Lilli Gruber a Otto e mezzo, sulla stessa rete di Formigli, postando la foto della sua famiglia, tutta composta da donne (oltre al fatto che accusare di visione patriarcale la prima donna arrivata a Palazzo Chigi è già di per sé sorprendete...). Poco dopo aver mostrato sugli schermi dello studio la foto della famiglia Meloni, si verifica un problema tecnico. Prima va via l'audio, poi le luci si abbassano, anche l'immagine che arriva ha casa è disturbata. Poi un blackout vero e proprio: buio totale. Si sentono conduttore e ospiti dire "che succede?", e parte la pubblicità.

Al ritorno dalla pausa la situazione sembra tornata alla normalità. "State tranquilli, stiamo tutti bene e non è successo niente - tranquillizza Formigli - C'è stato un problema tecnico, un blackout. Non appena abbiamo mostrato la foto della famiglia Meloni e abbiamo citato Giambruno... è sicuramente una casualità, nessun nesso tra i fatti", ironizza il giornalista che spiega come l'interruzione di corrente si una fatto "mai capitato in 12 anni di Piazzapulita... è successo stasera, sentiamo qualche forza negativa su di noi ma adesso ce ne libereremo...".