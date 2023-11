Piazzapulita, Specchia inchioda Schlein: "Il bambino? È una spiegazione tecnica?"

17 novembre 2023 a

Dopo la firma del Quirinale e l’autorizzazione di trasmissione alle Camere del disegno di legge sul premierato, è arrivata anche la netta promozione da parte dell'elettorato italiano. Il possibile referendum costituzionale sarebbe una passeggiata per Giorgia Meloni e il suo governo. Se gli italiani fossero chiamati a esprimersi sulla riforma, stando all’ultima rilevazione Quorum/You Trend, la promuoverebbero con il 60% di sì. E proprio l'argomento del premierato ha acceso il dibattito a Piazzapulita, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Corrado Formigli. "Da Meuccio Ruini a Sabino Cassese, tutti sono d'accordo che la Costituzione è uno specchio dei tempi", ha sottolineato in diretta Francesco Specchia. "Questi tempi richiedono un altro tipo di riforma costituzionale", ha aggiunto.

A quel punto Elly Schlein, anche lei ospite in studio, ha ribattuto così: "Il problema è che il governo ci vuole riportare a tempi molto antichi, perché il modello dell'uomo solo al comando l'abbiamo già provato e non ha portato esattamente bene al Paese". Il riferimento al fascismo è stato colto al volo dal giornalista del quotidiano Libero che, dopo aver sorriso, ha ricordato alla segretaria del Pd: "Non è esattamente la stessa cosa...". Poi Specchia ha spiegato meglio il suo punto di vista: "Lei mi deve dire esattamente dove vengono ritoccati nel sistema check & balances (i pesi e contrappesi della Carta che garantiscono il giusto equilibrio tra istituzioni e poteri, ndr) i poteri del Presidente della Repubblica perché mi sfuggono. Non vengono toccati gli articoli 87, 88...".

Schlein ha continuato e ha domandato al suo interlocutore: "Può nominare il presidente del Consiglio? No. Può sciogliere liberamente le Camere quando ritiene necessario farlo?". "Una, ne può sciogliere una": questa la risposta della firma di Libero. "Il punto è un altro, anche un bambino lo capisce", ha detto la segretaria dem. "Non è esattamente una spiegazione tecnica, quella del bambino", ha chiosato Specchia.