Cecchettin, "mi stai tradendo": la sorella di Giulia e il nuovo dettaglio su Filippo

Eleonora Daniele ha aperto la puntata con il caso Cecchettin. A poca distanza di tempo dal triste annuncio, da quando cioè è stato ritrovato il corpo della ragazza scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, la sorella della 22enne sta parlando ai microfoni di molte trasmissioni televisive per incitare tutti a tenere alta l'attenzione sul tema della violenza di genere e sui femminicidi. Di giorno in giorno emergono dettagli e retroscena sul sentimento morboso che legava il ragazzo alla vittima. A svelare dettagli sono le persone che conoscevano meglio Giulia.

"L’11 febbraio siamo andate insieme a un concerto a Milano. Lei probabilmente aveva detto qualcosa a lui del tipo ‘Ti aggiorno su quello che faccio’, ma lui l'aveva presa troppo letteralmente, l'aveva obbligata a scriverle ogni due secondi quello che stavamo facendo": questo l'inizio del racconto di Elena. "Dissi a Giulia che però non poteva stare tutta la giornata sul telefono e lei glielo ha detto e lui ha iniziato a fare scenate del tipo ‘Me lo hai promesso, mi stai tradendo, questo è abbandono'", ha continuato. Per aiutare la sorella ad arginare la situazione fuori controllo, Giulia ha ammesso di essere intervenuta: "Io ho preso, con il suo consenso, il telefono di Giulia in maniera tale che non sentisse la pressione di rispondere ogni volta che lo sentiva vibrare. Lui ha iniziato a scrivere a me, io l'ho bloccato perché su di me non facevano breccia i suoi ricatti".

A Storie Italiane, il programma di attualità, Elena ha raccontato di più ed è tornata sull'argomento della laurea. Come più volte è stato detto in questi giorni, Filippo Turetta era probabilmente mosso dall'invidia. Il fatto che Giulia fosse a un passo dalla laurea aveva scatenato delle strane reazioni del giovane. Secondo la sorella Elena, infatti, in un'occasione il 22enne avrebbe detto a Giulia: "Dovresti fermarti con gli esami e aiutare me perché non possiamo non laurearci insieme".