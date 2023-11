Carol Bugin, ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa in Veneto

20 novembre 2023 a

È stata ritrovata Carol Bugin, la 16enne scomparsa da giovedì scorso da Mestre per la quale si era mobilitata anche la sorella di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal suo ex in Veneto. La giovane è stata rintracciata in serata domenica 19 novembre a San Donà di Piave, ha riferito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulla sua pagina Facebook. «Si conclude fortunatamente nella maniera migliore una vicenda che aveva tenuto col fiato sospeso la nostra comunità», ha aggiunto. Carol giovedì si era incontrata con un’amica a Spinea, nella città metropolitana di Venezia, e da lì avevano raggiunto Mestre dove l’altra ragazza l’aveva persa di vista. «Vi prego, non di nuovo», aveva scritto sui social Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. La mamma di Carol aveva presentato una denuncia ai Carabinieri e aveva lanciato un appello sui social.