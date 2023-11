Giulia Cecchettin "colpita e caricata in auto sanguinante", cosa mostra il video

17 novembre 2023 a

Cosa mostra il video ripreso da telecamere di videosorveglianza in possesso degli inquirenti che indagano sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turata, i due ex fidanzati 22enni spariti in auto sabato scorso? Le immagini sono state riprese dalle telecamere dell’azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo, dove i due sono stati visti litigare, e mostrano i momenti dell’aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin. Lui l'avrebbe colpita "a mani nude", poi si vede "il giovane caricare nella sua auto Giulia sanguinante", riporta il Messaggero. Il punto si trova sulla strada dove erano state già repertate presunte macchie di sangue e capelli, domenica scorsa.

Due "buchi" nella fuga degli ex fidanzati. "Si cerca l'auto o un corpo"

Turetta a riguardo risulta ora indagato dalla procura di Venezia per tentato omicidio. Nella nota inviata dagli inquirenti, alla stampa, viene sottolineato che la rubricazione nel reato di omicidio è un atto dovuto anche a garanzia dell’indagato per poter procedere agli accertamenti irripetibili, come il prelievo di sangue alla sorella della 22enne, per poter confrontare il Dna estratto dalle macchie di sangue ritrovate nel parcheggio e con le ciocche dei capelli repertate sempre sullo stesso posto. Nella notte, fanno sapere gli inquirenti, sono state effettuate alcune perquisizioni, sulle quali però viene mantenuto il massimo riserbo. Intanto la procura ha disposto alcune perquisizioni, tra cui quella della casa di Turetta a Torreglia (Padova) dove gli inquirenti sono al lavoro da ore. Le ricerche invece, trapela dalle indagini, si stanno concentrando sul lago di Barcis, in provincia di Pordenone.