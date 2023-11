Giulia Cecchettin, svolta nelle indagini? Spunta il video dell'aggressione

17 novembre 2023 a

Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia Cecchettin, entrambi scomparsi nel nulla da sabato sera, è stato indagato dalla procura di Venezia per tentato omicidio. Nella nota inviata dagli inquirenti, alla stampa, viene sottolineato che la rubricazione nel reato di omicidio è un atto dovuto anche a garanzia dell'indagato per poter procedere agli accertamenti irripetibili, come il prelievo di sangue alla sorella della 22enne, per poter confrontare il Dna estratto dalle macchie di sangue ritrovate nel parcheggio e con le ciocche dei capelli repertate sempre sullo stesso posto. Nella notte, fanno sapere gli inquirenti, sono state effettuate alcune perquisizioni, sulle quali però viene mantenuto il massimo riserbo. Ma ora è stata segnalata una possibile svolta nel caso. Ci sarebbe infatti un video, ripreso delle telecamere di videosorveglianza nel piazzale di Fossò, in cui Filippo aggredisce Giulia.

Un ulteriore passo avanti nelle indagini. Nelle mani degli inquirenti ci sarebbe il video che riprende la scena dell'aggressione. Filippo ha aggredito Giulia: a dirlo sono le telecamere dell'azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo. Questo è uno dei motivi per cui la procura di Venezia avrebbe deciso di iscrivere il nome del ragazzo sul registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Per il momento, però, continuano a non esserci certezze su cosa sia accaduto e su dove siano finiti i due ex fidanzati la cui vicenda è balzata agli onori di cronaca negli ultimi giorni.