Ex fidanzati, due "buchi" nella fuga. Ricerche sdoppiate: caccia all'auto "o a un corpo"

17 novembre 2023 a

a

a

Continua la ricerca dei due ex fidanzati 22enni scomparsi sabato. Tra il Veneziano e le Dolomiti. Si cerca l'auto di Filippo Turetta, una Grande Punto nera con segni di ammaccature da grandine sul cofano. E si cerca naturalmente Giulia Cecchettin. A ricostruire gli ultimi movimenti dell'auto è il Gazzettino secondo cui "ci sono due buchi temporali nella fuga" nella notte tra sabato e domenica registrati da telecamere e varchi. Il primo è nella zona del Miranese: l’auto tra Fossò e Scorzè avrebbe impiegato 20 minuti in più del previsto. "Poi c’è un secondo rallentamento nella tabella di marcia: la Punto ha infatti impiegato due ore per passare dalla diga del Vajont a Pecol. Un tratto che a seconda della velocità di guida può variare dai 40 agli 80 minuti. Come mai l’auto ci ha messo così tanto? Si è fermata? Per quale motivo?", sono le domande che sollevano ipotesi agghiaccianti.

"Forse lei è d'accordo", la speranza dei genitori di Filippo: "Non è un mostro"

Le ricerche puntano a nord, verso l'Austria, tra strade, mulattiere e boschi delle Dolomiti. Sempre in base alle telecamere stradali "secondo gli inquirenti è infatti probabile che l’automobile di Filippo Turetta sia arrivata in Alto Adige domenica mattina, si sia fermata in qualche posto isolato e da qui non si sia più mossa". Siamo nel quadrante dell’Alta Pusteria. "Ogni via percorribile in auto, anche la più impervia e sterrata, viene perlustrata da terra e dal cielo" anche con elicotteri. Mentre sulla Riviera del Brenta tra Vigonovo, Fossò, Dolo, Santa Maria di Sala, Zero Branco, scrive sempre il Corriere, tra torrenti e laghetti "non si cerca un’auto. Si cerca un corpo".

"Ho sentito urlare e...": spunta la testimonianza del vicino di Giulia Cecchettin

Tuttavia le indagini della Procura di Venezia sono ancora per ricerca di persona scomparsa. Ma "l’idea che sta montando è però la più tragica: che lui abbia ucciso lei e sia fuggito". C'è attesa per l'analisi del Dna sul sangue trovato nel piazzale di Fossò. Una piccola quantità. E c'erano anche dei capelli. I brandelli di vestiti trovati ieri sull'argine del fiume Muson, è stato verificato, non appartengono a Giulia.