Meteo, "freddo e gelate". Giuliacci, dove si sentono i primi segnali dell'inverno

15 novembre 2023 a

a

a

Dopo un periodo caratterizzato da piogge e perturbazioni, ci attende un fine settimana caratterizzato da maggiore stabilità, pur con temperature basse. A fornire le previsioni meteo per il weekend sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. Le ultime indicazioni fanno pensare che l'instabilità meteorologica si allontanerà dalla nostra penisola, lasciando il passo all'avanzata di un'ampia area di alta pressione proveniente dall'Africa, si legge sul sito MeteoGiuliacci . Tuttavia, nella giornata di venerdì 17 novembre "avremo maltempo causato da un’area di bassa pressione in discesa dal Nord Europa", ma non durerà a lungo. "Già all’inizio del fine settimana si sposterà verso est lasciando solo qualche pioggia sulle regioni adriatiche" con il maltempo che "verrà sostituito dall’alta pressione" che si estenderà su tutta l'Italia.

Meteo e clima, Sottocorona avverte: "Oscillazioni anormali". E su Greta Thunberg...

E così la giornata di sabato 18 novembre sarà caratterizzata dal sole, sebbene le temperature mattutine saranno notevolmente basse, soprattutto a causa dei venti settentrionali che colpiranno prevalentemente i versanti adriatico e ionico. Per le regioni settentrionali, con l'aumento della stabilità e la diminuzione del vento, ci si aspetta il ritorno delle nebbie dal tardo pomeriggio, con il rischio di gelate fino in pianura. La situazione non subirà significative variazioni nella giornata di domenica 19 novembre: l'alta pressione garantirà la presenza del sole sulla maggior parte delle regioni, con eventuali fenomeni solo al confine tra Liguria e Alta Toscana. Le temperature registreranno un calo nelle ore notturne e mattutine, con valori che raggiungeranno lo zero nelle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro-Sud, segnalando l'arrivo imminente dell'inverno.