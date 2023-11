Berlinguer sbotta con Giordano: "Non puoi dirlo", confronto sul clima con Giuliacci

Gabriele Imperiale 15 novembre 2023 a

a

a

“Il cambiamento climatico c’è sempre stato”, tanto basta per animare la discussione a È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4. A dirlo è Mario Giordano che con il suo intervento provoca la reazione della conduttrice e fa quasi saltare sulla sedia il colonnello Mario Giuliacci. Tutto inizia da una domanda di Berlinguer: “Mario, tu non puoi dire che non esiste il cambiamento climatico. Non vuoi sostenere questo, vero?”.

Il giornalista Mediaset, volto di Fuori dal coro, espone subito il suo punto di vista senza mezzi termini: il riscaldamento globale “c'è sempre stato, è tutto da discutere che sia causato dall'uomo, perché ci sono alcuni scienziati che dicono che è causato per buona parte dell'uomo e altri che dicono che l'incidenza dell'uomo sul cambiamento climatico è minimale”. A questo punto interviene Berlinguer: “Però la maggior parte degli scienziati dicono che è provocato dalle attività dell'uomo”. Il giornalista però non demorde: “Gira un dato farlocco. Questo famoso 97% è un dato falso. E deriva da un'interpretazione falsa. È un dato farlocco nato da un'interpretazione farlocca di una ricerca”.

Meteo e clima, Sottocorona avverte: "Oscillazioni anormali". E su Greta Thunberg...

Nel frattempo, Giuliacci assiste un po' perplesso e quando la Berlinguer gli passa la palla, sorride. “Colpevole o non colpevole che sia l'uomo, in questo momento è chiaro che c'è un forte trend di temperatura mai osservato gli ultimi 4.000 anni. Poi possiamo discutere di quanto è colpa l'uomo ma dobbiamo attendere e tener conto di questo trend, perché non mai è stato così elevato” esordisce il meteorologo. “Dobbiamo prendere provvedimenti – dice Giuliacci mentre Giordano si mette le mani ai capelli – vogliamo fare qualcosa? Mi sembra che il problema del dibattito è chi sia o no il colpevole. Intanto cominciamo a fare qualcosa” esorta Giuliacci.

Meteo, allarme Giuliacci su dicembre: "Cosa ci preoccupa"

Il giornalista, in collegamento, chiede di nuovo la parola: “Non è puro dibattito. Il problema è che se mi si viene detto che la colpa del cambiamento climatico è del fatto che la tua auto consuma e quindi tu entro il 2034 devi per forza comprare l'auto elettrica – sottolinea Giordano – o è colpa degli allevamenti intensivi quindi devo smettere di mangiare carne e passare a mangiare insetti, tu mi stai così costringendo a un cambiamento di vita sulla base del presupposto che la colpa è mia”. Giordano viene interrotto dalla conduttrice: “Eh però meglio un cambiamento di vita che la devastazione del pianeta”. Ma il conduttore di Fuori dal coro non vuole saperne di stare in silenzio: “Anche se domani tutti noi europei smettessimo di usare l'auto non cambia, perché ci sono i cinesi gli indiani eccetera”. Giuliacci su questo concorda e tra i due torna la pace. Parola a Mauro Corona e alla storia della sua Panda vecchia di 34 anni.