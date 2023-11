Meteo, Sottocorona: cambio del tempo, c'è la data. Quando arriva il freddo

15 novembre 2023 a

Sull'Italia si allungano le nuvole da est verso ovest, residui dell'ultima perturbazione. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Paolo Sottocorona presenta le previsione meteo di La7 mercoledì 15 novembre e spiega che le strutture nuvolose che vediamo oggi nel cielo sono quelle perturbazione che "abbiamo visto passare a nord dell'Italia e si sono anche loro allontanate: c'è una specie di pausa", spiega il meteorologo. Insomma, non certo bel tempo ma neanche precipitazioni importanti, Tuttavia sul vicino Atlantico si nota "di nuovo una macchia molto bianca, significa molto intensa, e bisognerà vedere che strada vuole prendere".

Le previsioni per mercoledì 15 novembre indicano una situazione "un po' incerta, nel senso che non è alta pressione o tempo del tutto stabile". Insomma, giornate un po' grigie con cieli coperti al Centro e nel Sud penisolare. Deboli precipitazioni sul versante adriatico. Giovedì 16 novembre la situazione non fa registrare particolari evoluzioni: qualche debole pioggia, un po' di nuvole e anche delle schiarite al nord. Insomma, "fenomeni intensi non ce ne sono" chiarisce l'esperto meteo.

Venerdì 17 novembre c'è "qualche pioggia in più sulle regioni meridionali", e "ci dovrebbe essere fra venerdì e sabato un certo cambiamento del tempo e anche delle temperature ma temporaneo, perché durerà piuttosto poco", è la previsione di Sottocorona. Sulle temperature, le minime questa mattina sono risalite, anche se ancora relativamente basse al Nord.