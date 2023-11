Meteo tra neve e caldo, Sottocorona: cosa succede. E su Greta Thunberg...

14 novembre 2023 a

Prima gli eventi estremi e le alluvioni, poi la neve al nord e il ritorno del caldo al sud con l'estate di San Martino: un "saliscendi" del meteo ormai consueto. A commentare l'impatto del cambiamento climatico sull'andamento dei fenomeni atmosferici è Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 intervenuto nella puntata di martedì 14 novembre di Tagadà. Si parte da Greta Thunberg, l'attivista del clima che negli ultimi tempi è sulle barricate in difesa dei palestinesi dopo l'attacco di Hamas a israele. "Secondo me vanno tenute separate le cose perché non hanno un legame - afferma Sottocorona intervistato da Tiziana Panella - quello che sta succedendo" in Medio Oriente "non è dovuto al cambiamento climatico. Poi ognuno personalmente può avere un'idea o un'altra, ne ha pieno diritto, ma se sei su quel palco, per quella battaglia...".

Tornando al riscaldamento globale e alle misure che possiamo mettere in atto per contrastarne gli effetti, il meteorologo spiega che "c'è un punto che mi sembra che non si colga: se devo perdere 2 chili devo fare la dieta e devo fare movimento, non è che posso fare solo la dieta o solo il movimento". Fuor di metafora, dovremmo sia cercare di diminuire le emissioni, sia intervenire con le opere e la manutenzione. "Preoccupiamoci di inquinare di meno, ma bisogna anche fare delle opere di emergenza", spiega Sottocorona che fa l'esempio dell'alluvione in Toscana di poche settimane fa. "Abbiamo visto le strade piene di acqua che portava via le macchine, ma non stava piovendo". Questo vuol dire che "i corsi d'acqua non hanno fatto quello che dovevano fare, e quindi interveniamo prima su quelli".

Impossibile non affrontare il tema delle previsioni meteo: cosa ci aspetta nei prossimi giorni? "C'è un po' di saliscendi delle temperature", spiega Sottocorona, "hanno delle oscillazioni anormali, almeno una volta... Da qui alla fine della settimana probabilmente saliranno, poi riscenderanno" entro "24-36 ore e poi nel fine settimana risaliranno di nuovo". Insomma, "non do consigli per il guardaroba, non si può fare il cambio di stagione", ironizza il meteorologo.