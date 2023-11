Meteo, venerdì 17 "da brividi". Giuliacci: ciclone e neve a quote basse, ecco dove

13 novembre 2023 a

a

a

Un po' in ritardo rispetto alla tradizione si sta per verificare quel fenomeno meteo chiamato "estate di San Martino", un periodo di caldo rispetto alle medie autunnali. Le temperature massime attese in Italia sono fino a 18/20 gradi al Nord, oltre i 22 al Centro e al Sud, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. Ma quanto durerà l'estate di San Martino? C'è già una data di scadenza: "Questa piacevole parentesi sarà breve perché da venerdì 17 novembre inizierà un deciso cambiamento a livello emisferico", si legge sul sito MeteoGiuliacci . Svolta che "condizionerà la seconda parte del mese che sarà fredda e movimentata".

Prima il picco del caldo, poi l'improvviso crollo: Giuliacci annuncia il doppio ribaltone

L'aria fredda di origina artica entrerà in Italia da nord-est, dalla "porta della Bora", quindi dal nord-Adriatico: "Queste correnti fredde ed instabili creeranno un nuovo ciclone che porterà i suoi effetti fin da venerdì 17", spiegano i meteorologi secondo cui "potremmo avere precipitazioni molto intense a causa dello scontro di masse d’aria diverse, quelle di origine artica e quelle calde preesistenti per l’Estate di San Martino". Insomma un venerdì 17 da brividi, con grande attenzione "a nubifragi e nevicate fino a quote molto basse" e un arrivo del freddo, soprattutto sul Nord e nel versante adriatico, con temperature sotto le medie del periodo.