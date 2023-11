Meteo, prove di "estate di San Martino". Sottocorona: occhio alle temperature

13 novembre 2023 a

a

a

Dal maltempo all'estate di San Martino? Paolo Sottocorona presenta le ultime evoluzioni meteo nelle previsioni del tempo per La7, lunedì 13 novembre. "Si vedono ancora le nuvole che ieri abbastanza hanno attraversato la penisola lasciando però anche qualche pioggia", spiega il meteorologo. Per i prossimi tre giorni avremo "giornate abbastanza simili con fenomeni ancora intensi sulle zone Alpine", afferma l'esperto. Quindi neve sulle zone alpine, anche sul versante interno, e piogge deboli fra Umbria, Toscana e sul basso versante tirrenico. Ma la sorpresa arriva dalle temperature.

Incredibile ritorno del caldo? “Temperature molto alte”, Sottocorona è sorpreso

Martedì 14 novembre ancora i fenomeni intensi sulle Alpi centro occidentali e qualche pioggia moderata sulla Toscana settentrionale e sulla parte appenninica dell'Appennino settentrionale. Qualche debole pioggia anche in Liguria, in Umbria, sui versanti Tirreni e in Sardegna. A parte con mercoledì 15 novembre "sono tre giorni piuttosto tranquilli" con la perturbazione che incombe dall'Atlantico che non entra nel nostro Paese.

Dal punto di vista delle temperature le massime sono in rialzo già da oggi, spiega Sottocorona, con valori che si fermano sul filo orientativo dei 18 gradi. "La tendenza però con questo tempo un po' più tranquillo, anche se ci fosse con qualche nuvola, dà aumenti al nord, su buona parte del centro e anche al sud. Solo in Sardegna restano stazionarie". È "l'estate di San Martino? Ne parleremo...", afferma il meteorologo.