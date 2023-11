Meteo, "quando arrivano neve e freddo vero". Giuliacci: il giorni della svolta

09 novembre 2023 a

a

a

Il clima rigido è in arrivo sull’Italia? Ci sarà un passaggio anticipato dell’inverno? A rispondere a tali domande è il colonnello Mario Giuliacci: “Le ultime settimane sono state decisamente autunnali, condite di tante piogge e temperature tipiche di stagione, ma presto potrebbe arrivare una sorpresa invernale, con freddo vero e neve a bassa quota. Queste almeno sono le ultimissime indicazioni dei modelli previsionali, che già nelle precedenti proiezioni avevano cominciato a vedere l'arrivo di una fase più fredda dopo la metà del mese. Ci sono scenari da vero e proprio assaggio invernale”.

Altra ondata di maltempo, Giuliacci: dove colpiscono pioggia e neve

“La svolta - si legge nell’analisi sul sito meteogiuliacci.it - ci sarà intorno al 18-19 di novembre quando delle correnti di aria fredda irromperanno da est sull'Italia, coinvolgendo quindi soprattutto le regioni del versante adriatico, dove le temperature subiranno un brusco abbassamento che le spingerà su valori tipicamente invernali. L'irruzione fredda non sarebbe però accompagnata da un marcato peggioramento del tempo. Le piogge dovrebbero quindi essere poche, concentrate più che altro al Centro-Sud, ma in compenso, complice il freddo, assieme a questa pioggia potrebbe arrivare anche qualche nevicata insolita per la stagione, con i fiocchi che sul versante adriatico dell'Appennino sarebbero destinati a spingersi fino a quote collinari”. Un primo assaggio della stagione più fredda è quindi in vista secondo Giuliacci.