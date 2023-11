Meteo, altra ondata di maltempo. Le previsioni di Giuliacci: pioggia e neve

09 novembre 2023 a

L'Italia è immersa ormai completamente in un clima autunnale e le ultime previsioni meteo parlano di una nuova ondata di pioggia e maltempo su gran parte della penisola. Il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, in un video pubblicato sul suo sito spiega che il tempo previsto per giovedì 9 novembre non è affatto buono: una "intensa perturbazione atlantica" ha raggiunto l'Italia e insisterà fino a sabato 11 novembre. Per la giornata di oggi si prevede pioggia al mattino sul Piemonte, Val d'Aosta e Liguria e nel pomeriggio pioggia su ampie regione di nord ovest, Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna. Nella sera ancora pioggia al Nord e sulle regioni tirreniche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna. Sul versante neve, deboli nevicate sulle Alpi a quote di oltre mille 1.200 metri.

Il fronte atlantico non perdona, dove arriva la batosta

Una decisa rinfrescata la stanno subendo le temperature: quelle massime saranno tra i 10 e i 13 gradi al nord tranne in Emilia Romagna 15-18°c Emilia Romagna e regioni e tirreniche 18 20 su Puglia Lucania regione Ioniche e Sardegna