Meteo, Sottocorona non lascia speranze: giorni complicati e maltempo fortissimo

09 novembre 2023 a

a

a

Il maltempo non dà tregua all’Italia e anzi su alcune zone bisognerà prestare la massima attenzione. Su La7 le previsioni meteo sono affidate all’esperto Paolo Sottocorona, che traccia un quadro del tempo che dobbiamo attenderci: “Si sono avvicinate queste nuvole presenti al momento sulla Francia, con molte piogge, quindi quel peggioramento previsto per oggi sta arrivando e arriva dalla porta di nord ovest, questa volta non da quella di sud ovest, ma sempre peggioramento è. Poi vedete sulla parte settentrionale dell'Inghilterra quella spirale, quella nuvolosità a macchie, lì c'è molta attività, ma almeno nell’immediato non arriva a interessarci. La previsione per la giornata di oggi, giovedì 9 novembre, è che il peggioramento arriva da nord ovest e prende il settore settentrionale, con fenomeni intensi in Liguria e alta Toscana, di nuovo. Poi le piogge, anche moderate, si estendono a gran parte del nord, fenomeni intensi tra Corsica e Sardegna, l’asse è quello tra nord ovest e la Sardegna. Le piogge arrivano anche sul medio versante tirrenico in giornata, ma non più che moderate. Quelle che eventualmente possono raggiungere il sud sono deboli, non succede molto in quelle zone”.

“Una cosa mostruosa”. I dati spaventosi di Giuliacci e il perché dei tanti alluvioni

Poi ecco le previsioni dei prossimi giorni da parte del meteorologo: “Nella giornata di domani, venerdì 10 novembre, il meteo tende a migliorare sulle zone di nord ovest, forte fortissimo maltempo, esteso su tutte le regioni di nord est, su Friuli Venezia-Giulia e Veneto non sono fenomeni isolati e intensi, sono intensi ed estesi, quindi la situazione è decisamente critica. Ancora piogge, ma a questo punto moderate, ma saranno comunque 48 ore di pioggia, sull Toscana. Ancora fenomeni intensi su Sardegna settentrionale, regioni centrali e meridionali, specie del versante tirrenico e poi anche versante ionico. Quindi il maltempo è molto presente al centro sud. Sabato 11 novembre il miglioramento c’è, si attenuano questi fenomeni, restano deboli al centro, localmente moderati in Sardegna, ancora forti sulle zone del basso Tirreno, essenzialmente Campania e Calabria. Quindi insomma sono tre giorni sicuramente complicati dal punto di vista del tempo”.

Il fronte atlantico non perdona, dove arriva la batosta

Sottocorona conclude la sua analisi sul tempo con un occhio alle temperature: “Le minime questa mattina sono piuttosto basse, ma c’è il cielo sereno e quello fa abbassare le temperature minime. Le massime previste per la giornata di oggi ovviamente sono piuttosto contenute, soprattutto sulle zone di nord ovest, dove comincia a peggiorare il tempo, centro e sud sono su valori leggermente inferiore alla media, insomma un paio di gradi sotto la media ci siamo, per avere un’idea. La tendenza nelle prossime 24 ore è di un leggero aumenta sulle zone di nord ovest, dove è previsto il miglioramento, ancora qualche discesa su gran parte del centro e sul sud qualche leggero aumento”.