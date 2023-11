Meteo, piogge in arrivo. Dove si scatena il fronte atlantico

09 novembre 2023 a

Fine della tregua di metà settimana. Il maltempo sta per abbattersi su tutta la Penisola grazie soprattutto al fronte atlantico in arrivo dalla Francia e che si estenderà dapprima sulle regioni di nord-ovest per poi diffondersi su tutta la costa tirrenica. L'evoluzione climatica è descritta nei minimi dettagli sul sito 3bmeteo.com.

Venerdì 10 le piogge cominceranno a colpire su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Romagna. Nelle regioni centrali nuvoloso fin dal mattino e poi verso sera piogge intermittenti su Umbria, Marche, Toscana e Lazio. Nel meridione situazione instabile sul versante tirrenico con qualche schiarita in più su quello adriatico.