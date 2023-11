Meteo, torna il maltempo. Sottocorona: "Da domani...", dove la situazione si fa "critica"

08 novembre 2023 a

In diretta su La7, come tutte le mattine, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo. Da quando il maltempo ha travolto la Toscana mettendola in ginocchio, forte è l'attenzione destinata alle previsioni. "I temporali sulle regioni più meridionali si allontaneranno probabilmente nel corso della mattinata ma i fenomeni intensi ci sono", ha premesso l'esperto, attirando così l'attenzione di tutti coloro che temono una nuova ondata di piogge e rovesci.

Sottocorona ha quindi continuato, spiegando che "sul resto del Centro e al Nord, di nuvole ce ne sono poche". Ma, ha chiarito: "Quelle che troviamo a Ovest o Nord-Ovest, perché è lì che dobbiamo andare a vedere perché da lì arrivano, non sembrano particolarmente intense ma in realtà lo sono". Il motivo di questa precisazione? Il meteorologo ha specificato che, se andiamo a vedere le previsioni per la giornata di oggi, "i fenomeni che riguardano il Sud si allontaneranno gradualmente nel corso della giornata. Schiarite con sempre qualche nuvola al Centro. Qualche precipitazione debole anche in Toscana. Anche al di là del confine non si vede nulla di minaccioso".

Poi Sottocorona ha lanciato l'allarme: "Domani guardate che differenza: di nuovo maltempo molto forte al Nord con zone con fenomeni ancora più intensi, in Toscana e in Liguria. Anche la Sardegna, più moderati al Centro, al Sud pausa". Cosa dobbiamo aspettarci dalla giornata di venerdì? "Il maltempo si sposta, lascia qualche schiarita sulle zone di Nord-Ovest. Fenomeni molto intensi sulle zone centrali e orientali del Nord. E ancora la Toscana, il medio-basso Tirreno, Sicilia, Calabria", ha detto. "Maltempo esteso a moltissime regioni", quindi. La situazione, per l'esperto, tornerà a essere "critica".