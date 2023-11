Meteo, arriva il ciclone di San Martino: "Pioggia, vento e neve a quote basse"

07 novembre 2023 a

Un'altra imponente perturbazione meteo sta per colpire il nostro paese nel corso del prossimo weekend, "battezzata" dagli esperti il ciclone di San Martino. Sabato 11 e domenica 12 novembre un peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto su diverse regioni italiane, con precipitazioni e vento forte, spiega IlMeteo.it che ricorda come, dopo una settimana caratterizzata da perturbazioni ed eventi estremi come l'alluvione in Toscana, il fine settimana partirà con una breve pausa dal maltempo: tempo stabile e soleggiato su molte parti del paese, con poche piogge che si concentreranno principalmente in Campania e Calabria. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata. Una potente depressione centrata sul Nord Europa, spinta da masse d'aria di origine polare-marittima, causerà un immediato peggioramento delle condizioni. Questo porterà alla formazione di un ciclone mediterraneo, il ciclone di San Martino, che darà origine a intense precipitazioni, anche sotto forma di temporali e forti raffiche di vento durante la giornata di domenica 12 novembre.

Le regioni più a rischio sembrano essere quelle del Centro-Sud, in particolare sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna. Il principale pericolo con questo tipo di perturbazioni è la possibile persistenza dei temporali che potrebbero colpire le stesse aree per molte ore, causando tristemente anche alluvioni improvvise. Oltre alla pioggia, ci saranno anche forti raffiche di vento provenienti da Maestrale e Grecale, che raggiungeranno velocità superiori ai 60/70 km/h. Questa perturbazione porterà anche un drastico calo delle temperature, che scenderanno al di sotto delle medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord. Inoltre, l'arrivo di questa perturbazione e dell'aria fredda favorirà anche la caduta della neve a quote relativamente basse, anche sotto i 1.000 metri di quota.