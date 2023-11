Meteo, Mario Giuliacci rivela come sarà l'autunno del futuro

07 novembre 2023 a

L'autunno è una stagione sempre più caratterizzata da eventi estremi. Caldo prolungato ben oltre il periodo estivo e piogge torrenziali che danno luogo a vere e proprie alluvioni. E' questo il quadro che è sotto gli occhi di tutti in queste settimane a cavallo di ottobre e novembre. Ma da che cosa dipende tutto questo e quanto durerà questa tendenza? A queste domande risponde il sito meteogiuliacci.it che illustra le dinamiche che dannon origine a questi conflitti climatici.

Parliamo innanzitutto delle cause. I fenomeni estremi della stagione autunnale sono provocati proprio dall'accumulazione di caldo nei mari e nell'atmosfera. L'aumento delle temperature, infatti, è la condizione per la quale si accumula una gran quantità di energia che poi dà origine a fenomeni estremi. E tutto questo durerà ancora a lungo. Giuliacci, infatti, assicura che in futuro tutte queste tendenze si accentueranno. Quindi l'autunno del futuro sarà sempre più caratterizzato da due periodi ben distinti: nella prima metà della stagione dominerà il caldo, nella seconda metà, invece, ci saranno i fenomeni violenti, magari alternati anche a lunghe pause asciutte.