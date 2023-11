Donatori di seme no-vax cercansi, il Daily Mail scova l'ultima follia social

07 novembre 2023 a

Cercansi donatori di seme rigorosamente no-vax. A scovare le community per pianificare gravidanze tra persone contrarie al vaccino Covid negli Stati Uniti è il Daily mail in una inchiesta sulla galassia no-vax post-pandemia in tema di fecondazione assistita. Secondo il tabloid britannico ci sono gruppi Facebook di donatori di sperma che offrono online il proprio seme a coppie in cerca di un bambino. A quanto pare tutto parte dall'iniziativa di un prolifico donatore, Jonathan David Rinaldi della community "Sperm Donation Usa" che dopo aver ricevuto numerose richieste di questo tipo ha fondato un gruppo esclusivamente no-vax.

"Non mi fido di 'big government' e di 'big pharma", non mi fido di loro e non ho bisogno di iniettarmi cose che non so nemmeno cosa siano" ha detto Rinaldi al quotidiano. Secondo fondatori e membri della community i vaccini anti-Covid danneggerebbero in qualche modo il sistema riproduttivo, nonostante i Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) abbiano ribadito in più occasioni che non è stato provato alcun nesso tra vaccinazione e problemi di infertilità.