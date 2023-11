Alluvione in Toscana, migliaia di famiglie senza elettricità e acqua

Christian Campigli 04 novembre 2023 a

Una vera catastrofe. Che si è abbattuta sulla Toscana. Perché, oltre ai morti, sono centinaia le persone che, letteralmente, hanno perso tutto. Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 novembre sono proseguiti gli interventi per aiutare la popolazione colpita dal maltempo, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Il governatore toscano Eugenio Giani ha reso noto, attraverso la propria pagina Facebook, che numerose idrovore sono in funzione a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata, Montemurlo e sono previsti ulteriori rinforzi di squadre per assistere la popolazione. Durante la notte hanno poi continuato a lavorare i tecnici di Enel laddove l'accesso agli impianti non era impedito da allagamenti e problemi di viabilità: risultano infatti, ad ora, ben 9mila le utenze disalimentate. Operative task force di Enel arrivate dalle altre regioni. A Seano è poi allagato l'impianto dell'acqua potabile: "Stiamo facendo arrivare altre idrovore più potenti per ripristinarlo quanto prima", riferisce Giani.

La perturbazione non molla la presa. Sottocorona: "Situazione molto attiva"

Proseguono poi le ricerche dei due dispersi, un 69enne a Campi Bisenzio e un uomo di 84 anni a Prato. Il bilancio delle vittime è di 6 morti, quasi tutti anziani. "Oggi è una giornata importante per risolvere le criticità ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato - scrive Giani sui social - In arrivo anche la colonna mobile del dipartimento nazionale di Protezione civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Lazio che ringraziamo di cuore per il grande supporto". Tra i numerosi interventi di soccorso alla popolazione di Quarrata, in provincia di Pistoia, anche quello a un neonato e a tutta la sua famiglia. Personale dei vigili del fuoco fluviale supportati dal mezzo anfibio hanno portato via il piccolo insieme ai due genitori e ai nonni. A Oste di Montemurlo, nel Pratese, i volontari della Protezione civile comunale hanno portato in salvo una bambina di 3 anni.