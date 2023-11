Meteo, la perturbazione non molla la presa. Sottocorona: "Situazione molto attiva"

04 novembre 2023 a

La tempesta Ciaran ha scatenato un'ondata di maltempo rovinosa e ha flagellato diverse regioni dell'Italia, prima tra tutte la Toscana, dove fiumi di fango hanno invaso le strade di alcuni centri abitati. Oggi, più che mai, forte è l'attenzione riservata alle previsioni meteo. Paolo Sottocorona, in diretta su La7, ha reso noto l'ultimo bollettino. "Le temperature sopra la media che sembrava non dovessero scendere mai, ora lo hanno fatto anche a caro prezzo. Il maltempo si è fatto sentire. Tutta l'Italia è in una zona in celeste: temperature sotto la media ma non di molto. Si sente l'aria diversa, ma non c'è gelo. Lunedì avanza di nuovo l'aria più calda al Sud. Da Nord a Sud sono temperature normali per questo periodo dell'anno. Mercoledì giornata un po' più fredda": questa la premessa dell'esperto.

Che tempo ci aspetta nel weekend? Nella giornata di oggi sono previsti "fenomeni un po' più isolati ma sempre intensi al Sud". Sottocorona ha spiegato: "È la vecchia perturbazione che è arrivata al Sud, attenuandosi non poco per una questione di pressione: al Sud la pressione è decisamente più alta e quindi la perturbazione, le piogge e tutti i fenomeni, quando arrivano in una zona a pressione più alta, perdono intensità. La bassa pressione, e anche con valori bassi, si ripresenta al Nord". L’esperto ha avvisato: "Si ripresentano anche i fenomeni, localmente intensi tra Corsica, alta Toscana, Liguria di Levante, le coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Ma anche sulle zone interne di piogge moderate ce ne sono. Ovviamente con il calo delle temperature, le nevicate scendono a quote un po' più normali".

Domani, domenica 5 novembre, "torna l'instabilità a prendere anche il Centro e parte del Sud per un leggero abbassamento della pressione. Poi Nord-Est, zone centrali del Nord. È una situazione ancora molto attiva", ha detto. Sembra si vada verso un'attenuazione nella giornata di lunedì: "Restano delle piogge ma sono in prevalenza deboli o localmente moderate", ha specificato il meteorologo. Per quanto riguarda le temperature massime, non c'è dubbio: sono scese, "si sono uniformate su valori bassi".