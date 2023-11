Meteo, tanta acqua sul Ponte: ecco dove. Le previsioni di Sottocorona fino a domenica

02 novembre 2023 a

In questi giorni molti italiani sono impegnati nel ponte di Ognissanti con una particolare attenzione al meteo. Paolo Sottocorona nel corso del TgLa7 di giovedì 2 novembre fornisce le previsioni aggiornate sulla situazione che vede una "nuvolosità molto organizzata e 'cattiva'", spiega il meteorologo. Siamo nel mezzo di una fase instabile "che viene attivata da questi nuovi impulsi che arrivano da ovest".

Ebbene, cosa ci aspetta oggi? Un "nuovo peggioramento molto forte, che prende con qualche eccezione tutto il nord con fenomeni molto estesi e molto intensi", avverte Sottocorona. Precipitazioni particolarmente forti coinvolgeranno anche la Toscana, mentre i fenomeni vanno un po' a scemare verso sud dove tuttavia si registrerà qualche fenomeno intenso. Venerdì 3 novembre la perturbazione "si sposta verso le regioni del centro lasciando delle schiarite sul nord-ovest", afferma il meteorologo di La7. Tuttavia ci saranno ancora precipitazioni intense per esempio sul Friuli-Venezia Giulia, sull'Appennino Tosco Emiliano. Ma il grosso del maltempo sarà sul centro, anche sul versante Adriatico, e sulla Sardegna.

Sabato 4 novembre il maltempo arriva al sud lasciando delle piogge solo moderate al centro. "Ma c'è di nuovo un segno di un peggioramento a partire dal nord - spiega Sottocorona - ci aspettiamo" una giornata di domenica 5 novembre "ancora con precipitazioni molto forti". Insomma, un ponte bagnato in cui non mancano situazioni critiche e di allerta maltempo come ricorda il meteorologo.